Китай намагається зупинити відтік капіталу - знизив ліміт на зняття грошей за кордоном

Валютний регулятор Китаю встановив новий річний ліміт на зняття готівки з карт китайської платіжної системи UnionPay, повідомив представник UnionPay Со, передає Прайм.

Представник Державного валютного управління в середу заявив, що даний ліміт відноситься також до зняття грошей з використанням карт Visa і Mastercard, випущених китайськими банками. Він додав, що власники карток, які перевищили ліміт, будуть додані в список спостереження UnionPay і не зможуть знімати готівку за кордоном.

Протягом останніх трьох місяців поточного року власники короп UnionPay зможуть зняти за кордоном до 50 000 юанів (7865 доларів США). У 2016 році ліміт за весь рік становитиме 100 000 юанів, сказали в UnionPay.

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Раніше в Китаї був введений денний ліміт на зняття грошових коштів – 10 000 юанів, який є частиною обмежувальних заходів з виведення грошей за кордон.

Дані заходи є спробою Пекіна контролювати відтік капіталу. В Народному банку Китаю раніше відзначили зниження валютних резервів на 93,9 млрд доларів, що стало найбільшим зниженням за всю історію, після того, як 11 серпня центральний банк прийняв несподіване рішення щодо девальвації юаня приблизно на 2%.