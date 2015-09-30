Росія зізналася у своїй нездатності збалансувати бюджет

Мінфін РФ наразі не бачить можливості збалансувати бюджет з урахуванням всіх озвучених раніше пропозицій навіть до кінця 2018 року, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву першого заступника міністра фінансів РФ Тетяни Нестеренко.

"Навіть якщо ми розраховуємо на обговорювані рішення — по зниженню рівня індексації (пенсій), по уточненню пенсійного віку для військовослужбовців, держслужбовців, ще кілька рішень у нас було, які були закладені в основних напрямах бюджетної політики, — навіть з урахуванням цього ми поки серйозно не балансуємо бюджет до кінця 2018 року", — сказала Нестеренко журналістам.

Читайте такожРосійські нафтовики перемогли в "битві за податки" - гроші шукатимуть в іншому місці

Як повідомляв УНІАН, раніше глава російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував підвищити пенсійний вік вже з 2016 року через вичерпання коштів Резервного фонду та Фонду національного добробуту до 2018 року.