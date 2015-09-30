Мінфін розмістив отримані $200 мільйонів для "Нафтогазу" на депозиті в "Укргазбанку"

Міністерство фінансів України розмістило тимчасово вільні кошти в обсязі 200 мільйонів доларів, отримані від уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW для НАК "Нафтогаз України", на депозитному рахунку у державному "Укргазбанку" до 1 грудня 2015 року.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, це рішення узгоджене з урядом Німеччини та керівництвом KfW та прийнято у відповідності з чинним законодавством України за результатами проведеного конкурсу серед банків.

У повідомленні наголошується, що за пропозицією уряду Німеччини частину коштів за позикою KfW використовується для внесення додаткової валютної ліквідності в банківську систему, що допоможе залучити НАК "Нафтогаз України" необхідні кредитні ресурси в українських банках на покриття тимчасового касового розриву у результаті закупівлі газу і дозволить компанії впевнено профінансувати програму закачування газу в підземні сховища в останні тижні перед початком опалювального сезону для успішної підготовки та проходження зимового періоду Україною.

Також повідомляється, що ставка за користування банком бюджетними коштами встановлена на рівні 5% річних, і крім цього банк в рамках укладеного депозитного договору зобов'язаний утримувати облігації внутрішньої держпозики в обсязі не менше 120% цього депозиту протягом усього часу його розміщення.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародні фінансові організації на чолі зі Світовим банком нададуть Україні пакет фінансової допомоги загальним обсягом близько 1 мільярда доларів для оформлення угоди щодо купівлі газу між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом".

Кошти у вигляді кредитів і гарантій дозволять усунути одну з центральних перешкод у питанні поставок газу, існуючих між Києвом і Москвою та обумовлюють можливість дефіциту палива для європейських споживачів.