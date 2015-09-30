Профіцит держбюджету в серпні склав майже 10 мільярдів - Нацбанк

Про це повыдомляэться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, за підсумками січня–серпня кумулятивне сальдо держбюджету також є позитивним і становить 7,7 мільярда гривень, при цьому за аналогічний період минулого року держбюджет був зведений з дефіцитом на рівні 35,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет за підсумками січня-липня був зведений з дефіцитом в 2,3 мільярда гривень, що в 14,3 рази менше дефіциту за аналогічний період минулого року на 32,8 мільярда гривень.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати – 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту – 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 трильйона гривень.