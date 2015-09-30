Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2129,5636 (30 вересня – 2152,7544)

100 EUR – 2385,7501 (30 вересня – 2411,9460)

10 RUR – 3,2396 (30 вересня – 3,2501)

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,15/21,25 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 23,6490/23,7590 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3240 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2956 гривні/долар, до цього часу було укладено 665 угод на суму 525,95 мільйона доларів.