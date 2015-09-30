Платіжний баланс України в січні-серпні зведений з дефіцитом $349 мільйонів

Платіжний баланс України в січні-серпні 2015 року зведено з дефіцитом 349 мільйонів доларів, що в 13 разів менше дефіциту на рівні 4,587 мільярда доларів за аналогічний період 2014 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За попередніми даними НБУ, в серпні платіжний баланс зведений з профіцитом на рівні 513 мільйонів доларів проти дефіциту на рівні 42 мільйони доларів роком раніше.

Регулятор зазначив, що формування профіциту платіжного балансу в серпні і отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках програми EFF на 1,7 мільярда доларів зумовило зростання міжнародних резервів до 12,6 мільярда доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 4 місяці.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-липні 2015 року був зведений з дефіцитом 862 мільйони доларів, що майже в 5,3 рази менше дефіциту на рівні 4,545 мільярда доларів за аналогічний період 2014 року.

У 2014 році платіжний баланс України був зведений з дефіцитом 13,307 мільярда доларів проти профіциту в 2,023 мільярда доларів за підсумками 2013 року.