У Росії зростає кількість незадоволених економічною кризою

Це випливає з аналітичного матеріалу, підготовленого експертами Російської академії народного господарства і держслужби (РАНХиГС), пише РБК.

Росіяни все більше усвідомлюють негативні перспективи: кількість громадян, які дивляться в майбутнє з упевненістю, до осені різко скоротилася, свідчать свіжі опитування.

«Істотна відмінність від попередніх періодів нашого спостереження — наростання невдоволення населення погіршенням соціально-економічних умов», — наголошується в бюлетені. Якщо взимку та навесні суттєва частка населення оцінювала стан економіки як стабільний, то до кінця літа «намітився тренд переходу частини «лояльних кризі» громадян в число незадоволених або песимістично налаштованих».

Зросла частка тих, хто прогнозує погіршення економіки протягом 1-2 років і довше (34% у серпні проти 27,6% у квітні), одночасно скоротилася частка тих, хто очікує поліпшення ситуації (до 21,2% опитаних у серпні з 38,3% у квітні).

Зростання негативних очікувань відзначається у всіх типах поселень, але особливо сильно переймаються жителі мегаполісів, йдеться в бюлетені. Частка респондентів великих міст, які очікують для себе негативних наслідків, зросла до 20%. При цьому 70% мешканців великих міст вже зачепила криза, стверджують експерти.

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У першому півріччі 2015 року кількість бідних у Росії зросла. Частка населення з грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму становила 15,1%, що на 2 п. п. вище рівня відповідного періоду 2014 року. Бідне населення, яке раніше частіше відзначало позитивні зміни, перестало їх помічати. А середньо - і високозабезпечені респонденти мало змінили свої оцінки.

У січні—серпні 2015 року грошові доходи знижувалися повільніше, ніж заробітна плата, наголошується в бюлетені. В структурі доходів населення у другому кварталі 2015 року (порівняно з тим же кварталом минулого року) зменшилась частка оплати праці та доходів від підприємництва, але зросла частка соціальних виплат (з 18,8% до 19,3%) і доходів від власності (з 4,8% до 6,1%), пишуть експерти.

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Можливості для стримування падіння реальних наявних грошових доходів населення вичерпуються, роблять висновок аналітики. Купівельна спроможність, яка вже значно скоротилося, може до кінця року впасти ще сильніше. Ризики бідності населення, особливо пенсіонерів та сімей з дітьми, в цих умовах можуть ще більше зрости.