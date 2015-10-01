Російська система платіжних карт не може обійтися без захисту Visa і MasterCard

У Росії національна система платіжних карт (НСПК) обробляє платежі в інтернеті за картками Visa і MasterCard з технологією 3D Secure, використовуючи сервіси Visa і MasterCard.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела на банківському ринку.

НСПК не може забезпечити підвищений захист інтернет-операцій за картками, більше того, в планах НСПК взагалі відсутні плани на одержання ліцензії на 3D Secure.

Технологія 3D Secure забезпечує безпеку платежів в інтернеті, для аутентифікації клієнта на мобільний відправляється динамічний код. Ліцензія на 3D Secure є далеко не у всіх, коли клієнт проводить операцію за своєю картою через банк, у якого немає додаткового захисту, тоді вся відповідальність лягає на банк-емітент, тобто банк, що видав картку клієнту.

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Однак у більшості банків все ж є 3D Secure, бо фінансові організації не хочуть нести додаткові ризики й працювати без неї. Актуальність додаткового інтернет-захисту зумовлена зростанням інтернет-операцій.