Світовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року

У 2015 році російська економіка зіткнулася з подвійним шоком — різким падінням доходів від експорту і рівня життя громадян, адаптація не закінчиться до 2017 року, як пише "Комерсант", така думка економістів московського офісу Світового банку.

Навіть якщо ціна нафти в короткій перспективі зросте, до 2050 року буде старіти і скорочуватися населення, і падаючі нафтогазові доходи можуть призвести до довгострокової стагнації економіки і зростання держборгу до 272% ВВП, констатується у доповіді СБ щодо економіки РФ. У найближчій перспективі уникнути такого сценарію допоможе перерозподіл ресурсів в несировинні сектори при жорсткій бюджетній економії і зростання конкуренції, а у віддаленій — реформи ринку праці та пенсійної системи.

Читайте такожЄБРР: рецесія в Росії посилюєтьсяДоповідь московського офісу Світового банку (СБ) про економіку Росії виявляє, що шоки, з якими зіткнулася економіка, найпотужніші за останні 15 років. Цифри свідчать, що скорочення валових внутрішніх доходів, викликане падінням цін на сировину в 2015 році, стало максимальним з 1997 року, а падіння приватного споживання — найшвидшим з 1998 року. Девальвація рубля не дозволила більшості торговельних секторів (сільське господарство і обробка) скористатися ціновою конкурентною перевагою на внутрішньому і зовнішньому ринках — випуск та інвестиції в них продовжують скорочуватися, незважаючи на урядову програму імпортозаміщення. Винятком стали лише експортери сировини: вони єдині вносять позитивний внесок у зростання ВВП, але тільки завдяки рекордному стиску імпорту у відповідь на шокове падіння внутрішнього споживання. Але і сировинники вже не витягують економіку — внесок торговельних секторів зростання ВВП у першому півріччі вперше з 2009 року став негативним, вважають у СБ.

У 2009 році уряд зміг компенсувати провал приватного споживання зростанням бюджетних витрат, але поточна криза цього не дозволяє: з 2,3 млрд руб. антикризових витрат уряду на соцвидатки пішло лише 296 млн руб.

Оцінки СБ більш ніж підтверджують опубліковані дані Росстату про структуру падіння ВВП у першому півріччі.

Але справа навіть не в тому, чи зможе уряд впоратися з короткостроковою стабілізацією економіки, що вимагає вибору ефективної стратегії з розвитку нового бізнесу і конкуренції в несировинному секторі. Основний посил доповіді СБ полягає в тому, що період адаптації до нових реалій триватиме до 2050 року і уряд Росії буде змушений пристосовувати економіку до довгострокової трансформації, викликаної старінням і скороченням населення. І без того складну задачу ускладнюють умови вкрай обмежених ресурсів та зменшення надходжень від нафтогазового сектора, обсяги видобутку в якому рости не будуть.