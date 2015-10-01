США уникли блокування роботи уряду: Обама підписав бюджетний закон

Про це повідомляє Прайм з посиланням на Білий дім.

Відповідний документ раніше в середу прийняла палата представників і сенат конгресу США. Якщо б цього не сталося до 1 жовтня, федеральний уряд призупинив би роботу ряду установ і настав би так званий "шат-даун", як це було останній раз в 2013 році.

Тепер адміністрації США і конгресу належить до 11 грудня погодити проект бюджету країни на 2016 рік, щоб робота уряду знову не опинилася під загрозою.

У міру наближення нового фінансового року, який настає в США з 1 жовтня, між Білим домом і республіканцями в конгресі загострилися суперечки щодо цілого ряду статей проекту бюджету країни. Зокрема, республіканці пропонують серйозно скоротити оборонні витрати, а також витрати у сфері охорони здоров'я, оскільки вважають, що запропоновані адміністрацією США суми дуже великі для федерального бюджету.

«Хороша новина полягає в тому, що республіканці дозволили уникнути закриття уряду вдруге за два роки», - заявив Обама. Поганою новиною, за його словами, також є те, що саме завдяки республіканцям загроза блокування роботи уряду виникає вдруге за два роки. Минулого разу це сталося в жовтні 2013 року, коли республіканці наполягали на відмові у фінансуванні закону Обами про охорону здоров'я.

У минулі роки як аргумент в суперечках республіканці відмовлялися приймати бюджет і фактично блокували роботу федерального уряду. В цей раз супротивники Обами не стали вдаватися до "шат-дауну" - непопулярної міри в очах виборців з урахуванням наближення президентських виборів, які відбудуться через рік.