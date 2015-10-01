Україна зустрінеться з кредиторами 5 жовтня в Лондоні і 6 жовтня в Нью-Йорку

Міністр фінансів України Наталія Яресько проведе зустрічі з інвесторами й веб-трансляції з питання реструктуризації боргів 5 жовтня в Лондоні і 6 жовтня в Нью-Йорку, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, до цих зустрічей міністр має намір провести веб-презентацію для інвесторів 2 жовтня в Києві о 10:00 за київським часом (8:00 за Лондоном / 3.00 за Гонконгом).

Зустрічі з інвесторами відбудуться в офісах компанії «White and Case» - 5 жовтня в Лондоні о 15:00 за лондонським часом (10:00 за Нью-Йорком), 6 жовтня - у Нью-Йорку о 14:30 за місцевим часом (19.30 за лондонським часом).

У повідомленні зазначається, що оскільки максимально допустима кількість присутніх на зустрічі в Лондоні й Нью-Йорку становить до 100 осіб, необхідна попередня реєстрація, а місця будуть займатися за принципом «перший прийшов - перший зайняв місце».

У ході зустрічей та презентацій Мінфін має намір ознайомити присутніх із основними пунктами операції України з реструктуризації зовнішнього боргу, запропонованої для голосування власникам її державних та гарантованих державою облігацій, а також представити інформацію про процеси прийняття інвесторами запропонованої реструктуризації та її практичної реалізації.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного й гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня цього року, для чого тимчасово призупинив виплати по 9 із 14 серій облігацій зовнішньої держпозики та гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що входять до периметру реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.

Згідно з оприлюдненим урядом меморандумом про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій 14 жовтня очікуються збори з кредиторами для завершення голосування на підтримку запропонованих Україною умов.