Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 21,20 за долар

У четвер, 1 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,10/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 23,5580/23,6630 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3230/0,3260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,1943 грн/дол., на цю годину було укладено 77 угод на суму 30,40 млн дол.