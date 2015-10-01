Штат Фіскальної служби до кінця року скоротять на 20%

Штат Державної фіскальної служби до кінця року буде скорочено на 20%, про це в ході брифінгу заявив глава служби Роман Насиров.

Насиров зазначив, що на сьогоднішній день у керівному складі Державної фіскальної служби замінено понад 600 керівників.

За його словами, також скоротиться вдвічі кількість територіальних органів податкових інспекцій - з 311 до 161, при цьому збільшиться кількість центрів обслуговування платників податків.

"Після того, як минулого тижня Міністерство фінансів погодило наш новий штатний розклад, ми готові переходити в нову структуру з одночасним оновленням кадрового складу. Співробітники ДФС - як центрального апарату, так і територіальних органів - не будуть переводитися на посади автоматично", - заявив Насиров.

За словами голови служби, в процесі реорганізації ДФС візьме участь консорціум з незалежних НR-професіоналів.

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Як повідомляв УНІАН, інституційна реформа ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні третього траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF від ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду.

У травні в ДФС змінилося керівництво, і на посаду голови служби був призначений Роман Насиров. Він був обраний в ході конкурсу.