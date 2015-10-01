Тіньовий експорт з України до Росії через Крим становить $1-2 мільярди на рік – експерти

Тіньовий експорт з України до Росії через територію окупованої Криму в грошовому еквіваленті становить 1-2 мільярди доларів на рік, заявив економіст Тарас Завгородній на брифінгу в Києві.

"Фактично ця зона використовується в якості чорної діри для реекспорту в Російську Федерацію. Там близько 1-2 мільярдів доларів тіньового експорту в Росію", - сказав він.

За словами народного депутата Ігоря Луценка, який був присутній на брифінгу, приплив вантажного транспорту з Криму свідчить про значні обсяги експорту, який не фіксується на українському кордоні.

"Протягом одного з останніх місяців 32 фури нетто відтоку з Криму було. Це тіньовий експорт України", - підкреслив депутат.

Читайте такожУкраїна за півроку поставила в Крим в 26 разів більше товарів, ніж вивезла

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2015 року поставила в Крим товарів на загальну суму 472,149 мільйона доларів, що в 26 разів більше обсягу поставок товарів з Криму на материкову частину країни на суму 18,090 мільйона доларів.