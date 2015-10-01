Держказначейство відзвітувало про новий рекорд – понад 47 мільярдів на рахунках

14:08, 01 жовтня 2015
Фінанси
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Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок жовтня знову оновив максимум за останні 12 років

REUTERS

 Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2015 року становив 47,128 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з наведеними даними, за 12 років - із початку 2003 року, залишок коштів на ЄКР на початок жовтня став максимальним залишком на початок місяця за цей період.

Порівняно з початком попереднього місяця залишок коштів на ЄКР зріс на 1,275 млрд грн, або на 2,8%, у річному вираженні - в 4,7 рази, порівняно з початком року - в 16 разів.

Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2015 року становив 45,853 млрд грн.

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