Держказначейство відзвітувало про новий рекорд – понад 47 мільярдів на рахунках
Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок жовтня знову оновив максимум за останні 12 років
Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2015 року становив 47,128 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.
Згідно з наведеними даними, за 12 років - із початку 2003 року, залишок коштів на ЄКР на початок жовтня став максимальним залишком на початок місяця за цей період.
Порівняно з початком попереднього місяця залишок коштів на ЄКР зріс на 1,275 млрд грн, або на 2,8%, у річному вираженні - в 4,7 рази, порівняно з початком року - в 16 разів.
Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.
Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2015 року становив 45,853 млрд грн.