Оборот зовнішньої торгівлі з Росією за півроку скоротився вдвічі

Оборот зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією в першому півріччі 2015 року порівняно з першим півріччям 2014 року скоротився в 2,2 рази – до 7,829 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами з РФ у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився в 1,5 рази – до 725 мільйонів доларів.

Експорт товарів і послуг за цей період знизився в 2,3 рази – до 3,553 мільярда доларів, імпорт – в 2 рази, до 4,277 мільярда доларів.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2015 року склав 2,890 мільярда доларів, що на 227,9 мільйона доларів, або на 8,6%, більше профіциту за аналогічний період минулого року в 2,662 мільярда доларів.