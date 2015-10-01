Мінекономрозвитку залучить незалежних аудиторів до перевірок експортно-імпортних операцій держкомпаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проведе перевірки експортно-імпортних операцій, які здійснюють державні компанії з залученням посередницьких структур, і залучить до цього процесу незалежних аудиторів. Про це в коментарі УНІАН розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Руслан Корж.

"Після того, як ми ініціювали перевірки 20 провідних державних компаній, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Держфінінспекції у взаємодії з іншими органами влади активно починати цей процес. Ми беремо в ньому участь. І зараз ми пропонуємо зосередитися на посередницьких експортно-імпортних операціях держкомпаній з сумнівними посередниками і особливо компаніями, які знаходяться у країнах, які не збігаються з країною покупки і країною постачання продукції", - сказав Корж.

Він підкреслив, що ситуація, яка склалася та проблеми вимагають комплексних рішень. "Мало просто прийти і по-старому провести ревізію. Вона, образно кажучи, показує лише одне: гарно грає піаніст. Але нам важливо, що саме він грає! Для цього потрібна сфокусована перевірка, яка має супроводжуватися не лише аналізом роботи підприємства, але й зустрічною перевіркою з боку силових органів, розвідувальних структур, спілкуванням з замовниками. Для цього ми залучаємо "Велику четвірку" - менеджерів, керівників галузевих напрямків групи розслідувань шахрайства і спірних ситуацій. Вже дві компанії підтвердили, що готові підключитися до роботи", - розповів Корж.

Він привів у приклад державне унітарне підприємство "Електроважмаш" (Харків), яке, за контрактами, поставило енергообладнання британської компанії, хоча за фактом такого експорту безпосередньо до Великобританії не було.

"На держпідприємстві "Електроважмаш"близько 80-90% контрактів - експортні. З них близько 70% проходять через посередницькі структури, 93% таких контрактів з британськими компаніями. У нас що, є експорт енергетичного машинобудування до Великобританії? Ні, воно йде до Росії. Чому британська компанія платить рублі нашому підприємству? - задався питанням Корж. – Інше питання: за якою ціною купується продукція кінцевим споживачем в Росії? І тут я скажу з упевненістю: ця ціна істотно вище тієї, за якою була відпущена продукція. Різниця десь осідає, гроші не приходять на підприємство. Продукція, яка закуповується за імпортом, також купується з перевищенням ціни на 40-50%. Ось і виходить, що гроші вимиваються і підприємство малює, по суті, чистий фінансовий результат на мінімальному рівні».

Корж порівняв ситуацію на іншому підприємстві того ж сектора – на "Турбоатомі". "Візьмемо, приміром, "Турбоатом", де частка держави складає 75%. "Турбоатом" і "Електроважмаш" - це споріднені підприємства, які працюють в одному секторі, беруть участь в аналогічних тендерах, навіть розташовані на близьких майданчиках. У той же час, при порівнянних показниках виручки, чистий прибуток "Турбоатому" значно - більш ніж у 30 разів! - перевищує результати "Електроважмашу"! Чому, власне?" - підкреслив Корж, додавши, що два підприємства – це лише один із випадків.

За його словами, сьогодні Мінекономрозвитку чекає технічних рішень Секретаріату Кабміну, які дозволять повноцінно запустити процес перевірок. "Як тільки Секретаріат Кабміну підготує доручення прем'єр-міністра і передасть перелік перевірок в Держфінінспекцію, почнеться формування робочих груп (перевіряючих - УНІАН) із залученням Мінекономіки, МВС та інших відомств. Ми дуже сподіваємося, що час тягнути не будуть, і до кінця року ми зможемо отримати вже результати перших перевірок. І за цими результатами приймати вже чіткі кадрові рішення. Ми налаштовані дуже жорстко", - резюмував Корж.

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Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України початок перевірки 20 найбільших державних компаній в частині обсягів реалізації продукції та їх доходів. За даними міністерства, загальний обсяг збитків найбільших державних компаній за 2014 рік склав близько 101 мільярд гривень.