Мінекономрозвитку залучить незалежних аудиторів до перевірок експортно-імпортних операцій держкомпаній

17:57, 01 жовтня 2015
Фінанси
158

Потрібна сфокусована перевірка, яка має супроводжуватися не лише аналізом роботи підприємства, але й зустрічною перевіркою з боку силових органів, розвідувальних структур, спілкуванням з замовниками.

REUTERS

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проведе перевірки експортно-імпортних операцій, які здійснюють державні компанії з залученням посередницьких структур, і залучить до цього процесу незалежних аудиторів. Про це в коментарі УНІАН розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Руслан Корж.

"Після того, як ми ініціювали перевірки 20 провідних державних компаній, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Держфінінспекції у взаємодії з іншими органами влади активно починати цей процес. Ми беремо в ньому участь. І зараз ми пропонуємо зосередитися на посередницьких експортно-імпортних операціях держкомпаній з сумнівними посередниками і особливо компаніями, які знаходяться у країнах, які не збігаються з країною покупки і країною постачання продукції", - сказав Корж.

Він підкреслив, що ситуація, яка склалася та проблеми вимагають комплексних рішень. "Мало просто прийти і по-старому провести ревізію. Вона, образно кажучи, показує лише одне: гарно грає піаніст. Але нам важливо, що саме він грає! Для цього потрібна сфокусована перевірка, яка має супроводжуватися не лише аналізом роботи підприємства, але й зустрічною перевіркою з боку силових органів, розвідувальних структур, спілкуванням з замовниками. Для цього ми залучаємо "Велику четвірку" - менеджерів, керівників галузевих напрямків групи розслідувань шахрайства і спірних ситуацій. Вже дві компанії підтвердили, що готові підключитися до роботи", - розповів Корж.

Він привів у приклад державне унітарне підприємство "Електроважмаш" (Харків), яке, за контрактами, поставило енергообладнання британської компанії, хоча за фактом такого експорту безпосередньо до Великобританії не було.

"На держпідприємстві "Електроважмаш"близько 80-90% контрактів - експортні. З них близько 70% проходять через посередницькі структури, 93% таких контрактів з британськими компаніями. У нас що, є експорт енергетичного машинобудування до Великобританії? Ні, воно йде до Росії. Чому британська компанія платить рублі нашому підприємству? - задався питанням Корж. – Інше питання: за якою ціною купується продукція кінцевим споживачем в Росії? І тут я скажу з упевненістю: ця ціна істотно вище тієї, за якою була відпущена продукція. Різниця десь осідає, гроші не приходять на підприємство. Продукція, яка закуповується за імпортом, також купується з перевищенням ціни на 40-50%. Ось і виходить, що гроші вимиваються і підприємство малює, по суті, чистий фінансовий результат на мінімальному рівні».

Корж порівняв ситуацію на іншому підприємстві того ж сектора – на "Турбоатомі". "Візьмемо, приміром, "Турбоатом", де частка держави складає 75%. "Турбоатом" і "Електроважмаш" - це споріднені підприємства, які працюють в одному секторі, беруть участь в аналогічних тендерах, навіть розташовані на близьких майданчиках. У той же час, при порівнянних показниках виручки, чистий прибуток "Турбоатому" значно - більш ніж у 30 разів! - перевищує результати "Електроважмашу"! Чому, власне?" - підкреслив Корж, додавши, що два підприємства – це лише один із випадків.

За його словами, сьогодні Мінекономрозвитку чекає технічних рішень Секретаріату Кабміну, які дозволять повноцінно запустити процес перевірок. "Як тільки Секретаріат Кабміну підготує доручення прем'єр-міністра і передасть перелік перевірок в Держфінінспекцію, почнеться формування робочих груп (перевіряючих - УНІАН) із залученням Мінекономіки, МВС та інших відомств. Ми дуже сподіваємося, що час тягнути не будуть, і до кінця року ми зможемо отримати вже результати перших перевірок. І за цими результатами приймати вже чіткі кадрові рішення. Ми налаштовані дуже жорстко", - резюмував Корж.

Читайте такожНБУ заборонив восьми компаніям проводити аудиторські перевірки банків

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України початок перевірки 20 найбільших державних компаній в частині обсягів реалізації продукції та їх доходів. За даними міністерства, загальний обсяг збитків найбільших державних компаній за 2014 рік склав близько 101 мільярд гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter