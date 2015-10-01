Економіка України досягла дна кілька місяців тому і відновлюється - Нацбанк

Економіка України досягла дна кілька місяців тому, і зараз спостерігається поліпшення ситуації. Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на слова першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

У повідомленні наголошується, що завдяки позитивним зрушенням в економіці регулятор почав поступове пом'якшення монетарної політики, знизивши облікову ставку з 30% до 22%, а також робить перші кроки в напрямку лібералізації валютного ринку.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що реальний ВВП України, за оцінками регулятора, у третьому кварталі поточного року порівняно з попереднім кварталом виріс на 1%.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.