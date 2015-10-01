Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 21,15 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 2 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2115,3307 (1 жовтня – 2129,5636)

100 EUR – 2359,2283 (1 жовтня – 2385,7501)

10 RUR – 3,2527 (1 жовтня – 3,2396)

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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,10 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 23,4820/23,5920 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3210/0,3230 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,1533 гривні/долар, до цього часу було укладено 646 угод на суму 472,5 мільйона доларів.