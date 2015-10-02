Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на поточний рік
Національний банк України погіршив прогноз по ВВП, одночасно покращивши прогноз інфляції на поточний рік.
Національний банк України погіршив прогноз для економіки країни на поточний рік, очікуючи падіння ВВП на 11,6%, тоді як раніше прогнозував зниження на 9,5%. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з наведеними даними, погіршення прогнозу обумовлено відсутністю значного прогресу у відновленні контролю над зоною АТО, погіршенням умов торгівлі для України, більш істотним падінням експорту в Росію, жорсткою фіскальною і монетарною політикою. Разом з тим, НБУ очікує відновлення зростання реального ВВП у річному вимірі вже в 2016 році та прогнозує зростання ВВП на 2,4%.
Одночасно НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції та очікує уповільнення споживчої інфляції до 44% на кінець 2015 року та до 12% - на кінець 2016 року. Поліпшення прогнозу обумовлено відносною стабільністю на валютному ринку і подальшим зниженням залишкових ефектів девальвації гривні. Також цьому сприяє проведення досить жорсткої монетарної політики, зниження цін на світових продовольчих і сировинних ринках і слабка економічна активність.
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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.
Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.
Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.