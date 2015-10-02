Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на поточний рік

Національний банк України погіршив прогноз для економіки країни на поточний рік, очікуючи падіння ВВП на 11,6%, тоді як раніше прогнозував зниження на 9,5%. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, погіршення прогнозу обумовлено відсутністю значного прогресу у відновленні контролю над зоною АТО, погіршенням умов торгівлі для України, більш істотним падінням експорту в Росію, жорсткою фіскальною і монетарною політикою. Разом з тим, НБУ очікує відновлення зростання реального ВВП у річному вимірі вже в 2016 році та прогнозує зростання ВВП на 2,4%.

Одночасно НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції та очікує уповільнення споживчої інфляції до 44% на кінець 2015 року та до 12% - на кінець 2016 року. Поліпшення прогнозу обумовлено відносною стабільністю на валютному ринку і подальшим зниженням залишкових ефектів девальвації гривні. Також цьому сприяє проведення досить жорсткої монетарної політики, зниження цін на світових продовольчих і сировинних ринках і слабка економічна активність.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.