НБУ зобов'язав банки надати дані про рахунки осіб, які потрапили під санкції

Національний банк України зобов'язав банки в триденний строк надати відомості про наявність банківських рахунків і залишки коштів на них стосовно 388 фізичних і 105 юридичних осіб для виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеного в дію указом президента.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №654 від 1 жовтня, яке вступає в дію сьогодні, 2 жовтня, і діятиме протягом строку застосування санкцій.

У повідомленні наголошується, що банки будуть щомісяця надавати регулятору інформацію за залишками коштів на цих рахунках та про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у списку санкцій.

Також постанова НБУ визначає порядок реалізації банками санкцій та моніторингу їх виконання, серед яких блокування активів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборона на встановлення ділових контактів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів), а також запобігання виведення капіталів за межі України і т. п.

Регулятор нагадав, що реалізація та моніторинг ефективності санкцій доручено Кабінету міністрів україни разом зі Службою безпеки україни, за участю Національного банку та Генеральної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.