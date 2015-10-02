Нацбанк спростив порядок докапіталізації банків іноземними інвесторами

Національний банк України спростив порядок докапіталізації банків іноземними інвесторами, дозволивши банкам купувати надходить від інвесторів валюту в межах обсягу сформованих резервів у вільно конвертованій валюті (перша група класифікатора валют).

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову від 1 жовтня №658, що вступає в дію сьогодні, 2 жовтня.

У повідомленні наголошується, що також цією постановою банкам дозволяється при достроковому погашенні кредитів в іноземній валюті повертати іноземному інвестору кошти безпосередньо на його інвестиційний рахунок, відкритий в банку, у випадках подальшого використання цих коштів на збільшення капіталу банку.

"Такі кроки покликані сприяти якнайшвидшій докапіталізації банків та скеровані на зниження валютних ризиків банківської системи, повністю відповідає стратегічним завданням Національного банку", - прокоментувала нововведення керівник департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір поступово скасувати обмеження на валютному ринку, запроваджені для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка за 2014 рік та два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення НБУ низки жорстких адміністративних обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривні/долар протягом останніх місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною та Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можлива після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК "Нафтогаз України" до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.