Долар зміцнюється до світових валют на очікуваннях статданих зі США

Долар зміцнюється по відношенню до основних світових валют на тлі очікувань інвесторами статистики з ринку праці Сполучених Штатів, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США) піднявся на 0,12% - до 96,21 пункту. Курс євро до долара опустився до 1,1178 долара з 1,1197 долара за євро. Курс долара до ієни підвищився до 119,97 ієни за долар з 119,924 ієни за долар на попередньому закритті.

Читайте такожФедрезерв США готовий підвищити відсоткові ставки вже в цьому роціМіністерство праці США опублікує в п'ятницю статистику з безробіття в країні. Згідно з прогнозами експертів, показник у вересні зберігся на рівні серпня 5,1%. Мінпраці країни також оприлюднить дані за кількістю новостворених робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки. Аналітики прогнозують збільшення на 200 тисяч після 173 тисяч у серпні.

"За нормальних обставин, ФРС повинна посилити монетарну політику, враховуючи ознаки того, що США близькі до стану повної зайнятості", - вважає головний стратег з валютного обміну Citibank в Токіо Осама Такасима. Однак уповільнення темпів економічного зростання в країні, а також волатильність на фондових ринках і в економіках за межами США ускладнять ситуацію для Федрезерву, вважає експерт.