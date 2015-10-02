Україна розробила стимули для участі кредиторів у реструктуризації

Про це говоирться в презентації Міністерства фінансів України для інвесторів, представленої у формі веб-трансляції 2 жовтня, за участю радників компаній White and Case і Lazard.

Згідно презентації, найбільш важливий із стимулів полягає в тому, що документація по обміну облігацій забороняє Україні продовжувати оплату за облігаціями, що входять в периметр реструктуризації та підлягають обміну на нові облігації.

Другою важливою умовою боргової операції є те, що Україна не зможе продовжувати обслуговувати старі облігації на користь кредиторів, які не погоджуються на реструктуризацію, і не зможе запропонувати цим кредиторам кращі умови, ніж активним учасникам процесу реструктуризації.

Третій стимул припускає, що прийнятий українським парламентом закон, який дає право уряду вводити мораторій на боргові виплати, значно ускладнюють для кредиторів, які не погоджуються на реструктуризацію, врегулювання цього питання і отримання нових бондів, прив'язаних до зростання ВВП України.

Крім того, в якості останнього, четвертого стимулу Мінфін запевняє, що будь-які дії чи бездіяльність в рамках колишніх облігацій, що підлягають реструктуризації, не призведуть до крос-дефолту за новими облігаціями або бондами, прив'язаним до зростання ВВП.

Також у презентації наголошується, що власники "коротких" бондів України з терміном погашення у вересні та жовтні 2015 року, враховуючи обмежену кількість нових бондів з терміном погашення в 2019 році, будуть мати пріоритетне право на їх одержання, тоді як на частку інших кредиторів доведеться менша кількість таких облігацій та більша кількість облігацій з терміном погашення з 2020 по 2027 рік.

Мінфін нагадує, що запропонував кредиторам, які підтримують запропоновані Україною умови реструктуризації, інструмент для відновлення їх вартості з 2021 до 2040 року (20 щорічних платежів) залежно від зростання ВВП нашої країни. Зокрема, при зростанні ВВП від 3% до 4% після 2020 року це відновлення складе 15% вартості облігацій, при зростанні ВВП вище 4% - 40%. При цьому щорічні платежі будуть обмежені сумою в 1% ВВП з 2021 по 2025 рік і не будуть проводитися, якщо номінальний ВВП буде нижче 125,4 мільярда доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово припинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

Згідно з оприлюдненим урядом меморандуму про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій, 14 жовтня очікується збори з кредиторами для завершення голосування на підтримку запропонованих Україною умов.

Міністр фінансів України Наталія Яресько проведе зустрічі з інвесторами і веб-трансляції з питання реструктуризації боргів 5 жовтня в Лондоні і 6 жовтня в Нью-Йорку.