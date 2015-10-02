Росія наполягає, що борг України в $3 мільярди не підлягає реструктуризації

Про це він повідомив журналістам, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

"Наближається час – це грудень, коли мають бути виконані зобов'язання. Я вважаю, що це безспірне зобов'язання, яке не підлягає жодним реструктуризаціям", - сказав Улюкаєв.

За його словами, в Україні становище дуже складне, тому "можлива участь програм МВФ спільно з Європейським Союзом".

"Врешті-решт вони мають продемонструвати турботу про український народ не лише на словах, але й на ділі", - сказав Улюкаєв.

У той же час він повідомив, що товарообіг між Україною та РФ стрімко скорочується. За словами міністра, це відбувається через падіння рівня економіки РФ та України, а також порушення господарських зв'язків.

"Українська влада вчинила велику кількість очевидно недружніх дій, більше 40 законів прийняла Верховна Рада, які спрямовані на дискримінацію нашого бізнесу, який працює в Україні або має коопераційні зв'язки з цією країною, нашим банкам непросто зараз живеться в Україні", - сказав він.

Також Улюкаєв зазначив, що останні "недружні заходи" України спрямовані проти російських авіа- та залізничних перевізників.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 мільярдів доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України.

Перший транш кредиту в обсязі 3 мільярди доларів Україна отримала наприкінці грудня 2013 року, а подальші вже не отримувала. Виплата боргу в 3 мільярди доларів була запланована на грудень 2015 року. Проте "російський" борг увійшов до переліку боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу в обсязі 3 мільярдів доларів РФ заявила про відмову брати участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

23 вересня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що питання про реструктуризацію боргу України в 3 мільярди доларів має вирішуватися в двосторонньому порядку і РФ очікує погашення цього кредиту до кінця року.