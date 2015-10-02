В уряді Росії про економіку країни: "дійшли до нижчої точки, але не ростемо"

Мінекономрозвитку РФ очікує спад російської економіки за підсумками 2015 року на рівні 3,8-3,9%, заявив глава відомства Олексій Улюкаєв, передає ПРАЙМ.

"Починаючи приблизно з червня економіка почала залишатися в стані нестійкої рівноваги, тобто показник ВВП місяць до місяця, очищений від сезонності, - це нуль... тобто дійшли до нижчої точки, але не ростемо... Тому та цифра, на яку ми орієнтуємося - за 8 місяців у нас було мінус 3,8%, думаємо, до кінця року цифра мінус 3,8-3,9% збережеться", - сказав Улюкаєв в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року При цьому він зазначив, що поки не видно серйозних можливостей для зростання. "На наступний рік ми прогнозуємо деяке статистичне поліпшення ситуації - плюс 0,7%, але ми повинні розуміти, що 0,7% - це значно менше, ніж середньосвітове зростання", - додав він.

Улюкаєв зазначив, що прогноз буде офіційно внесений в уряд 5 жовтня і розглянутий 7 жовтня на засіданні бюджетної комісії. "Макропрогноз буде офіційно внесено в понеділок в уряд і розглянуто в середу на засіданні бюджетної комісії, а в четвер засідання уряду, де буде це питання", - сказав Улюкаєв.

Раніше Улюкаєв заявив, що прогнозований спад російської економіки в 2015 році становить 3,8%.