Вкладникам банку "Національні інвестиції" виплатять понад 760 мільйонів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може відшкодувати вкладникам неплатоспроможного банку «Національні інвестиції» 763,4 млн грн, що становить 86,4% сумарного обсягу коштів на поточних рахунках і депозитах фізичних осіб у банку.

Відповідно до звітності банку, опублікованій на сайті фонду, станом на день введення в банк тимчасової адміністрації 24 червня банк нагромадив 912,924 тис. грн прибутку.

Також фонд повідомляє, що шукає інвестора для виведення банку з ринку, що може бути зроблено шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк «Національні інвестиції», раніше визнаний проблемним, із призначенням куратора регулятора через непрозорість ряду операцій і стрімкого істотного скорочення ліквідних коштів.

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Довідка УНІАН. Банк «Національні інвестиції» працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті банку, його найбільшим власником є Наталія Огородник, яка прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії «Украгроспілка», «Віадук» і «Еко».