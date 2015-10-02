Вкладникам банку "Національні інвестиції" виплатять понад 760 мільйонів гривень
Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк «Національні інвестиції»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може відшкодувати вкладникам неплатоспроможного банку «Національні інвестиції» 763,4 млн грн, що становить 86,4% сумарного обсягу коштів на поточних рахунках і депозитах фізичних осіб у банку.
Відповідно до звітності банку, опублікованій на сайті фонду, станом на день введення в банк тимчасової адміністрації 24 червня банк нагромадив 912,924 тис. грн прибутку.
Також фонд повідомляє, що шукає інвестора для виведення банку з ринку, що може бути зроблено шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк «Національні інвестиції», раніше визнаний проблемним, із призначенням куратора регулятора через непрозорість ряду операцій і стрімкого істотного скорочення ліквідних коштів.
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Довідка УНІАН. Банк «Національні інвестиції» працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті банку, його найбільшим власником є Наталія Огородник, яка прямо і опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії «Украгроспілка», «Віадук» і «Еко».