Реальний обмінний курс гривні в серпні зріс на 5%
Регулятор зазначає, що цінові переваги для українських виробників зберігаються, враховуючи значну девальвацію гривні протягом 2014 року та початку 2015 року.
Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют виріс в серпні 2015 року на 5,1% порівняно з липнем, з початку року РЕОК зріс на 18,2%.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
За інформацією НБУ, в той же час номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні в серпні зміцнився на 6,1%. З початку року НЕОК знецінився на 17,7%.
"Протягом травня-вересня ситуація на валютному ринку була відносно стабільною і контрольованою - курс гривні до долара США коливався в досить вузькому діапазоні - 20,6 - 22,6 гривні за долар США", - говориться в повідомленні.
Регулятор зазначає, що, незважаючи на динаміку РЕОК, цінові переваги для українських виробників зберігаються, враховуючи значну девальвацію гривні протягом 2014 року і початку 2015 року.
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Як повідомляв УНІАН, реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют знизився в липні 2015 року на 1,3% порівняно з червнем, з початку року РЕОК зріс на 5,3%.
Гривня протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара в 2 рази і ще в 1,8 рази – з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.
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Довідка УНІАН. Реальний ефективний обмінний курс є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів до продукції, виробленої в країнах - основних торговельних партнерах України на внутрішньому і світовому ринку. Економічний зміст полягає у відображенні зміни обмінного курсу, скоригованого на рівень інфляції в Україні та в країнах - торговельних партнерах.