Реальний обмінний курс гривні в серпні зріс на 5%

Реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют виріс в серпні 2015 року на 5,1% порівняно з липнем, з початку року РЕОК зріс на 18,2%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в той же час номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні в серпні зміцнився на 6,1%. З початку року НЕОК знецінився на 17,7%.

"Протягом травня-вересня ситуація на валютному ринку була відносно стабільною і контрольованою - курс гривні до долара США коливався в досить вузькому діапазоні - 20,6 - 22,6 гривні за долар США", - говориться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що, незважаючи на динаміку РЕОК, цінові переваги для українських виробників зберігаються, враховуючи значну девальвацію гривні протягом 2014 року і початку 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют знизився в липні 2015 року на 1,3% порівняно з червнем, з початку року РЕОК зріс на 5,3%.

Гривня протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара в 2 рази і ще в 1,8 рази – з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

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Довідка УНІАН. Реальний ефективний обмінний курс є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів до продукції, виробленої в країнах - основних торговельних партнерах України на внутрішньому і світовому ринку. Економічний зміст полягає у відображенні зміни обмінного курсу, скоригованого на рівень інфляції в Україні та в країнах - торговельних партнерах.