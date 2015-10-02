Нацбанк: доходи бюджету зростають завдяки інфляції

Основний внесок у зростання доходів державного бюджету в 2015 році забезпечують інфляційні процеси, повідомляється в інфляційному звіті Національного банку України на офіційному сайті регулятора.

За прогнозами НБУ, надходження від ПДВ і акцизного податку в 2015 році порівняно з минулим роком зростуть, відповідно, на 25% і 30% за рахунок зміни масштабу цін.

"Внаслідок запровадження додаткового імпортного збору і девальвації гривні на початку року надходження від податків на міжнародну торгівлю порівняно з минулим роком зростуть більш як удвічі", - йдеться у звіті.

Регулятор прогнозує, що надходження від податку на прибуток підприємств будуть нижчими, ніж роком раніше, через вплив негативних тенденцій в економіці.

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Як повідомляв УНІАН, сальдо державного бюджету України в серпні повернулося до позитивного значення (профіциту) і становило майже 10 млрд грн.