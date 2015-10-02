Активи працюючих банків України в серпні знизилися на 27 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за серпень цього року знизилися на 27 мільярдів гривень, або на 2,15% - до 1,228 трильйона гривень станом на 1 вересня, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оцінками НБУ, загальні активи працюючих банків, не відкориговані на суму резервів, за цей період знизилися на 13 мільярдів гривень або на 0,86% - до 1,491 трильйона гривень на 1 вересня.

Зобов'язання працюючих банків за місяць знизилися на 27 мільярда гривень, або на 2,42% - до 1,091 трильйона гривень, капітал – виріс на 339 мільярдів гривень, або на 0,25%, до 137,429 мільярда гривень.

Порівняльні дані по працюючих банків на початок року, а також дані на 1 вересня по банківській системі в цілому, з урахуванням неплатоспроможних банків, не наводяться.

Також повідомляється, що за серпень кількість працюючих банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, не змінилася і становить 126.

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Як повідомляв УНІАН, активи банків України за липень цього року знизилися на 4 мільярди гривень, або на 0,3%, і станом на 1 серпня склали до 1,3 трильйона гривень. Із загальної суми активів за станом на 1 серпня 1,255 трильйона гривень припадало на працюючі банки, без обліку неплатоспроможних.

У 2014 році активи банків зросли на 38,757 мільярда гривень, або на 3,03%, – до 1,317 трильйона гривень.

Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банку.