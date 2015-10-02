Держфінінспекція виявила порушень у сфері держзакупівель на 2,4 мільярда гривень

Державна фінансова інспекція України за результатами аналізу державних закупівель за січень-вересень 2015 року запобігла порушенням у цій сфері на загальну суму 2,4 млрд грн, що на 0,6 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 1,8 млрд грн.

Як повідомляється на сайті інспекції, через виявлені фінансові порушення скасовано конкурсні торги на загальну суму 1,4 млн грн й розірвано укладені договори на 1 млрд грн.

За оцінками Держфінінспекції, найбільші результати щодо запобігання порушень при держзакупівлях продемонстрували в Запорізькій, Одеській, Сумській і Львівській областях.

Читайте такожДепутати прийняли антикорупційний закон про держзакупівлі

Довідка УНІАН. Держфінінспекція України за 2014 рік запобігла порушенням при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на загальну суму майже 2,2 млрд грн, у тому числі за рахунок скасування конкурсних торгів – на 1,6 млрд грн і шляхом розірвання укладених договорів – на 546 млн грн.