Кремль попередив росіян про настання "хирлявих" років

Про це повідомляє ТАСС.

"Поліпшення як в 2008-2009 рр.., коли ми серйозно просіли, а потім зразу відскочили, такого не буде. Будуть тривалі хирляві періоди. Гладкі роки пройшли, тепер худі будуть. До цих періодів нам потрібно готуватися", - заявив міністр фінансів.

Він також заявив, що російські компанії займаються "шантажем" при обговоренні питання про підвищення податків.

"Чомусь тільки в Росії компанії таким шантажем займаються - якщо ви на нас податковий тягар збільшуєте, то ми будемо скорочувати інвестиційні програми. Ніхто не говорить про скорочення операційних витрат, про заморожування зарплат, про зниження цін на сировину, товари та послуги", - сказав міністр.

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За його словами, на заході нафтові компанії, які займаються видобутком сланцевої нафти, в умовах падіння цін на нафту займаються саме зниженням операційних витрат.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив про те, що економіка Росії досягла «дна».

Зазначимо, рейтингове агентство Moody's прогнозує поглиблення рецесії економіки Росії.