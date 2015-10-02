Збитки банків України з урахуванням неплатоспроможних перевищили 106 мільярдів

Збиток по банківській системі України в цілому з урахуванням неплатоспроможних банків, в яких діють введені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасові адміністрації, станом на 1 вересня 2015 року становив 106,4 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, зростання збитків зумовлене суттєвими обсягами відрахувань в резерви на можливі втрати від активних операцій, щоб покрити кредитні ризики, зокрема у зв'язку з погіршенням стану обслуговування боргу позичальниками із зони АТО.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України без обліку неплатоспроможних банків за підсумками січня-серпня 2015 року одержала 47,902 млрд грн збитків. Зокрема за серпень банківська система без обліку неплатоспроможних банків наростила збиток на 14,767 млрд грн.

У 2014 році банківська система України одержала 52,966 млрд грн збитків.