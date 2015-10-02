Гривня зміцнилася на міжбанку вже до 21,15 за долар

У п'ятницю, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,10/21,15 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,8450/23,8970 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3180/0,3190 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,1474 грн/дол., на цю годину було укладено 610 угод на суму 475,02 млн дол.