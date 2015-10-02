У 2016 році економіка Росії продовжить падіння – Кудрін

Рецесія в економіці РФ, ймовірно, продовжиться і в 2016 році, зростання ВВП може становити від 0,5% до мінус 1%, вважає екс-міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, передає РІА Новини.

"На наступний рік, я думаю, буде мінус 1% — плюс 0,5% (зростання ВВП РФ — ред.), точніше сказати не можна. В цьому горизонті, швидше, навіть мінус", — сказав Кудрін журналістам.

При цьому він підтвердив свій прогноз падіння ВВП Росії на рівні 4% в поточному році. "На початку року я говорив, що за ціни на нафту нижче 60 доларів (падіння економіки — ред.) буде 4%. Так і є", — сказав він.

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У разі якщо наступного року ціна нафти опуститься нижче 50 доларів, падіння ВВП буде більшим, крім того, перед урядом знову постане необхідність скорочення видатків бюджету, додав Кудрін.

"Всі витрати рівномірно, я так розумію, доведеться різати, крім соціальних", — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку РФ очікує спад російської економіки за підсумками 2015 року на рівні 3,8-3,9% і поки не бачить можливостей для зростання.