В Україні зросла прострочена заборгованість за кредитами

Порівняльні дані щодо банків для визначення динаміки з початку року не наводяться.

За даними НБУ, обсяг наданих кредитів працюючими банками на 1 вересня становив 929,603 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в українських банках за липень зросла на 0,7 п. п. – до 19,4% станом на 1 серпня. З початку року частка простроченої заборгованості зросла на 5,9 п.п.

Читайте такожАктиви працюючих банків України в серпні знизилися на 27 мільярдів

У працюючих банках, без урахування неплатоспроможних, частка простроченої заборгованості на 1 серпня становила 17,9% і за місяць збільшилася на 0,6 п. п.

У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків зросла на 5,8 п. п., до 13,5%. За рік банки наростили обсяг наданих кредитів на 95 млрд грн, або на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.