Гонтарева: ми очистили ринок від "зомбі-банків" та "банків-мийок"

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що НБУ "майже очистив" банківський сектор країни.

"Ми ще не закінчили, ясна річ, але вже все знаємо про всі банки. Якщо ще минулого літа це була таємниця, покрита мороком, то зараз ми всі знаємо і розуміємо, що з цим робити", - заявила в інтерв'ю Гонтарєва DT.UA.

"Ми вже очистили ринок від так званих зомбі-банків, де не було ніяких активів; прибрали з ринку банки-"мийки", які займалися відмиванням грошей і переведенням грошей (їх вже вивели з ринку); провели діагностику та стрес-тестування найбільших банків в 2014 р., за результатами яких була проведена їх докапіталізація. Також закінчуємо діагностику та стрес-тестування за 2015 р. і розробили програму докапіталізації банків на наступні чотири роки", - стверджує голова НБУ.

За її словами, є ще значна кількість невеликих банків, до яких зараз "як раз доходять руки, і ми, нарешті, почнемо консолідацію банківського сектора".

Гонтарева впевнена, що коли 85 банків представляють із себе тільки 5% банківської системи, то це ненормально.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 59 банків, у тому числі три банки – «Фінанси і Кредит», «Інтеграл-Банк» і «Національні інвестиції» – були передані в управління Фонду гарантування у другій половині вересня.

За даними НБУ, на 1 серпня ліцензію на здійснення банківської діяльності в Україні мали 137 банків, у тому числі 126 працюючих банків, без обліку неплатоспроможних і 1 санаційного банку.