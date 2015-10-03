Місія МВФ вирішила продовжити переговори з Україною для виділення третього траншу

Про це повідомляє Національний банк України у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, вчора завершилася місія Міжнародного валютного фонду в Україні в рамках другого перегляду програми Extended Fund Facility Arrangement.

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"Як підсумував голова місії Ніколай Георгієв, представники Фонду досягли порозуміння з українською стороною з більшості питань. Але оскільки уряд потребує більше часу, щоб повністю конкретизувати пропозиції щодо політики в окремих сферах у 2016 році, обговорення продовжиться наступними тижнями", - поінформували в НБУ, посилаючись на заяву МВФ за результатами візиту до Києва.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 22 вересня до 2 жовтня працювала місія Міжнародного валютного фонду для аналізу виконання урядом програми розширеного фінансування.

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявляла, що за підсумками цієї місії уряд очікує, що Україна успішно отримає черговий транш кредиту МВФ, який буде спрямовано в золотовалютні резерви НБУ.

Довідка УНІАН. 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки.

Перший транш у рамках програми в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Рада директорів МВФ 31 липня схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримані на рахунки НБУ 4 серпня і зараховані в золотовалютні резерви в повному обсязі.

Національний банк України очікує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в середині листопада.