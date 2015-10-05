У Світовому банку вперше заявили про скорочення кількості бідних людей у світі

У Світовому банку спрогнозували, що кількість "вкрай нужденних" людей на планеті вперше стане меншою 10% від загальної кількості населення, передає DT.UA з посиланням на Reuters.

Раніше Світовий банк вважав "вкрай нужденними" людей, які живуть на $1,25 або менше, але тепер ця планка підвищена до $1,90 в день.

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Співробітники Світового банку прогнозують, що до кінця 2015 року за межею крайньої бідності будуть жити близько 702 млн осіб, або 9,6% населення планети. У 2012 році цей показник складав 902 млн, або 12,8%.

Серед причин скорочення кількості нужденних у Світовому банку називають стабільне економічне зростання у країнах, що розвиваються, особливо в Індії, а також інвестиції в освіту, охорону здоров'я та соціальні програми.