ВВП України у третьому кварталі зріс на 1% - Світовий банк

ВВП України у третьому кварталі 2015 року порівняно з попереднім кварталом та з урахуванням сезонного фактора зріс на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам економіст Світового банку в Україні Анастасія Головач.

"Порівняно з попереднім кварталом та з урахуванням сезонного фактора у третьому кварталі ВВП зріс близько 1%, і наші дані збігаються з нещодавно озвученими даними Національного банку України", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку реальний ВВП України в третьому кварталі поточного року порівняно з попереднім кварталом виріс на 1%.

Падіння ВВП України у другому кварталі 2015 року сповільнилося до 14,6% в річному вираженні після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%.