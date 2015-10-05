Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію "Дельта Банку"

Національний банк України 2 жовтня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку" в якому з березня працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування.

Регулятор нагадав, що головною причиною віднесення банку до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банку своєчасних, ефективних і належних заходів для поліпшення фінансового стану банку та приведення діяльності у відповідність із вимогами законодавства України.

"З урахуванням системного значення "Дельта Банку" Міністерство фінансів України і Національний банк України всебічно обговорювали плани реструктуризації банку та можливої участі держави в рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку, регулятор був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Фонд гарантування запропонував Нацбанку України ліквідувати "Дельта банк".

Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможним "Дельта Банк", який входить до групи найбільших, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. У серпні фонд продовжив термін тимчасової адміністрації в банку до 2 жовтня включно.

Фонд розпочав виплати вкладникам "Дельта Банку" 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг майбутнього відшкодування на рівні 13,1 мільярда гривень на користь понад 500 тисяч вкладників. Фонд продовжує розбиратися з проблемою дроблення вкладів у банку, і в даний час під розглядом знаходяться ще близько 4,5 тисяч вкладів на загальну суму до 1 мільярда гривень.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.