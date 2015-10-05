Україна виділить понад 50 мільйонів євро на відновлення інфраструктури Донбасу

Міністерство інфраструктури України використає понад 50 мільйонів євро кредиту з передбачених українській стороні 500 мільйонів євро від Німеччини на відновлення транспортної інфраструктури на сході України, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, відповідна домовленість була досягнута 2 жовтня під час зустрічі в Мінінфраструктури, в якій взяли участь заступник міністра інфраструктури Микола Снітко, а також представники Федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини та Посольства Німеччини в Україні.

"Надання урядом Німеччини кредитних коштів на відновлення інфраструктури на Донбасі передбачено міжурядовим меморандумом про взаєморозуміння. У планах Мінінфраструктури – придбання двох пересувних тягових підстанцій, необхідних для відновлення залізничної інфраструктури на підконтрольних владі територіях у східному регіоні країни. Відновлення залізничних шляхів дозволить відвести з регіону рухомий склад і вивезти звідти вантажі, зокрема,вугілля, необхідний для підготовки до зими українських електростанцій", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що українська сторона запропонувала направити частину коштів на відновлення і модернізацію тепловозної тяги серії 2ТЕ116 з метою її використання для вивозу вантажів з тимчасово окупованого Донбасу.

Крім того, учасники переговорів домовилися про розробку і передачу німецькій стороні детальної калькуляції ремонтних робіт. Також була досягнута домовленість щодо здійснення контролю за використанням коштів обома сторонами.

Міністерство нагадує, що в квітні 2015 року уряди Німеччини та України підписали меморандум про взаєморозуміння та надання нецільового кредиту в сумі 500 мільйонів євро, які планується спрямувати на відновлення та модернізацію інфраструктури на сході України, в тому числі нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію об'єктів інфраструктури будь-якої форми власності.

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Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Берліні було підписано спільну заяву між урядом України та федеративною урядом ФРН про надання Україні кредитних гарантій у розмірі 500 мільйонів євро. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, кредит буде надано на термін до 20 років з дуже низькою процентною ставкою і буде спрямований на проекти з відновлення інфраструктури зруйнованого війною сходу України.

"Укрзалізниця" через бойові дії на сході країни за підсумками 2014 року зафіксувала 842 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць, що в 3,2 рази перевищило показник 2013 року.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") за станом на лютий поточного року оцінювала збитки від руйнування доріг у результаті бойових дій в Луганській і Донецькій областях у 4,7 мільярда гривень.