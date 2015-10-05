Виплати вкладникам "Дельта Банку" відновлять з 8 жовтня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 8 жовтня відновить виплати вкладникам ліквідованого "Дельта Банку", повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, виплати будуть здійснювати за загальним реєстром вкладників, незалежно від часу закінчення терміну депозитного договору.

Перелік банків-агентів, через які будуть здійснювати виплати відшкодування, виконавча дирекція Фонду гарантування планує затвердити на найближчому засіданні. Про це рішення буде повідомлено додатково на сайті фонду.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Національний банк України визнав неплатоспроможним "Дельта Банк", який входить до групи найбільших, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. У серпні фонд продовжив термін тимчасової адміністрації в банку до 2 жовтня включно. Національний банк України 2 жовтня ухвалила рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку".

Фонд розпочав виплати вкладникам "Дельта Банку" 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг майбутнього відшкодування на рівні 13,1 мільярда гривень на користь понад 500 тисяч вкладників. Згодом, у вересні, фонд повідомив, що продовжує розбиратися з проблемою дроблення вкладів в банку і під розглядом знаходяться ще близько 4,5 тисяч вкладів на загальну суму до 1 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. "Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.