Міністр фінансів РФ очікує зустрічі з Яресько в Перу – хоче поговорити про "кредит Януковича"

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов планує провести зустріч зі своєю українською колегою Наталією Яресько цього тижня в рамках заходів G20 в Перу, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на російського міністра.

Міністри двох країн під час зустрічі обговорять питання, пов'язані з боргом, передає агентство слова Силуанова.

У Перу на 8 жовтня запланована вечеря міністрів фінансів і голів центральних банків країн-учасниць G20, передає РИА Новости.

Як раніше заявляв Силуанов, Росія розглядає пропозицію України щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 мільярди доларів як зроблену на адресу комерційних кредиторів, до яких РФ не відноситься, подібні питання, за його словами, слід вирішувати в двосторонньому порядку.

При цьому Силуанов підтвердив, що Росія, як і раніше, очікує повного погашення даного боргу Україною в кінці 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні обсягом 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України.

Перший транш кредиту обсгом 3 мільярди доларів Україна отримала в кінці грудня 2013 року, а подальші вже не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак "російський" борг увійшов в перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу обсягом 3 мільярди доларів. РФ заявила про відмову брати участь в реструктуризації боргу.

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Уряд України з 23 вересня почав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року.

Результати реструктуризації за всіма серіями боргових цінних паперів, як очікується, будуть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризація повинна бути остаточно завершена, підкреслили в Міністерстві фінансів України.

З метою завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу Кабінет міністрів тимчасово зупинив виплати за деякими державними та гарантованими державою позиками.