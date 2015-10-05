Нацбанк посилив правила валютних аукціонів

Про це повідомляється на сайті НБУ, з посиланням на відповідну постанову правління НБУ №655.

Згідно з повідомленням, банк, заявка якого обрана Нацбанком для задоволення на аукціоні, зобов'язаний укласти угоду з регулятором про продаж або купівлю іноземної валюти та підтвердити його.

Таким чином, згідно з новими правилами, заявка не може бути відкликана, а банки-порушники правил будуть відсторонені від участі у трьох наступних аукціонах.

Крім того, тепер регулятор може оголошувати про проведення аукціонів не тільки напередодні, як це передбачалося раніше, але й в день їх проведення.

«Це дозволить підвищити оперативність реагування Національного банку на виникнення дисбалансів на валютному ринку», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що з початку року регулятор купив на міжбанківському валютному ринку понад 1,3 млрд дол. США, в тому числі майже 80 млн дол. – у перший тиждень нових щоденних аукціонів з купівлі валюти.

Також вона повідомила, що обсяг золотовалютних резервів НБУ в даний час перевищує 13 млрд дол. завдяки і купівлі валюти на ринку, і за рахунок надходжень кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.

У рамках програми з МВФ Нацбанк розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року.