Зростання економіки Китаю сповільниться в найближчі два роки - Світовий банк

Зростання ВВП Китаю в поточному році складе 7%, і цей темп буде поступово сповільнюватися в наступні два роки, прогнозує Світовий банк у своєму оновленому прогнозі по економіках країн Східної Азії, повідомляє Прайм.

"Така тенденція пов'язана з тим, що економіка КНР продовжує розгортатися у бік моделі, в якій домінує внутрішнє споживання і послуги, а це передбачає поступове уповільнення темпів зростання", - говориться в повідомленні банку.

При цьому вцілому в регіоні Східної Азії очікується зростання ВВП на 6,5% у 2015 році проти 6,8% попереднього року. Банк очікує, що країни-експортери сировинних товарів регіону, на кшталт Індонезії, Малайзії та Монголії зафіксують більш повільне зростання і більш низькі державні доходи в поточному році через зниження цін на сировинні товари.

"Очікується уповільнення зростання економік країн Східної Азії через перебалансування економіки Китаю та очікувану нормалізацію кредитно-грошової політики в США. Ці фактори можуть сприяти виникненню фінансової волатильності в короткостроковій перспективі, але при цьому забезпечити необхідні коригування для стійкого зростання в довгостроковій перспективі", - наводяться в повідомленні слова головного економіста Світового банку по регіону Східної Азії і Тихоокеанського регіону Судхира Шетті (Sudhir Shetty).

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За підсумками минулого року ВВП Китаю виріс на 7,4%, що стало найгіршим показником протягом останніх 25 років. Крім того, вперше з 1998 року влада Китаю не змогла досягти поставленої цілі, яка була на рівні 7,5%. У березні цього року прем'єр Держради КНР Лі Кецян оголосив, що уряд розраховує до 2015 року зростання ВВП у районі 7%.

Раніше МВФ прогнозував, що зростання економіки Китаю в 2015 році сповільниться до 6,8% до 6,3% у 2016 році. За даними Статистичного бюро КНР, ВВП Китаю в першому півріччі в річному вираженні виріс на 7%, перевершивши очікування аналітиків.