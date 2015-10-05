Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні наступного року на рівні 20%

Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні в 2016 році на рівні 20%, повідомила сьогодні журналістам економіст Світового банку в Україні Анастасія Головач.

"На 2016 рік прогноз становить 20%, враховуючи підвищення тарифів і очікування бізнесу за опитуваннями, які проводив Національний банк", - сказала вона.

Згідно з матеріалами Світового банку, за підсумками поточного року індекс інфляції складе 50%, в 2016 році – 23,4%, у 2017 році – 9,9%, у 2017 році – 7%.

Раніше Національний банк України поліпшив прогноз щодо інфляції, очікуючи уповільнення зростання індексу споживчих цін до 44% на кінець 2015 року та до 12% - на кінець 2016 року.

За інформацією НБУ, поліпшення прогнозу обумовлено відносною стабільністю на валютному ринку і подальшим зниженням залишкових ефектів девальвації гривні. Також цьому сприяє проведення досить жорсткої монетарної політики, зниження цін на світових продовольчих і сировинних ринках і слабка економічна активність.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція, яка склала 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

У річному вираженні інфляція в серпні сповільнилася до 52,8% з 55,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-серпень, споживчі ціни в Україні зросли на 25,5%.