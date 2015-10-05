Sberbank CIB допустив нове падіння російського рубля

Аналітики не виключають в Росії різкого прориву курсу долара вгору, поки ж ситуація на валютному ринку залишається стабільною, йдеться в огляді Sberbank CIB, пише РБК.

Як відзначають аналітики Sberbank CIB Том Левінсон, Володимир Пантюшин і Іскандер Абдуллаєв, останнім часом долар торгується в діапазоні 66-67 руб. Волатильність пари долар/рубль у жовтні знизилася в порівнянні з серединою вересня більш ніж удвічі.

«Така стабільність близька до рекордного значення з того моменту, як в четвертому кварталі 2014 року регулятор відпустив рубль у вільне плавання», — йдеться в підготовленому ними огляді.

Стабільність російського рубля забезпечується за рахунок нафтових цін, які з початку вересня коливаються в діапазоні $47-49 за барель. У понеділок, 5 жовтня, вартість нафти марки Brent піднялася на 1,14%, до $48,77. Зростання ціни на нафту сприяло повідомлення про скорочення кількості бурових установок у США.

Тим не менш, як вважають в Sberbank CIB, поки рано однозначно стверджувати, що пара долар/рубль буде залишатися стабільною. «Учасники торгів відзначають, що на графіку USD/RUB з липня чітко сформувалася фігура «трикутник», і є ймовірність різкого прориву — швидше за все, вгору», — пишуть автори звіту.

Читайте такожВ уряді Росії про економіку країни: "дійшли до нижчої точки, але не ростемо"

Тиждень, що почався, втім, обіцяє бути спокійним, тому поки гравцям на підвищення долара треба запастися терпінням, йдеться в огляді Sberbank CIB.

У понеділок на торгах Московської біржі рубль зміцнився проти долара на 0,9%: до 13.20 мск американська валюта коштувала 65,08 руб. Євро щодо рубля також знизився на 0,6% - до 73,4 руб.