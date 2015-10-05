У Порошенка заявили, що Росія намагалася добитися відтермінування ЗВТ між Україною та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"Нам намагалися нав'язати з тим, щоб ми перенесли або відклали тимчасову імплементацію так званої торговельної частини Угоди про асоціацію, яка має почати виконуватися з 1 січня 2016 року. Цього не буде. Ця ідея також була відкинута", - наголосив Єлісєєв.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини й РФ щодо ситуації на Донбасі.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Угода про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набуде чинності у будь якому разі з 1 січня 2016 року, незважаючи на російське ембарго української продукції.

"Росія вже оголосила, що впровадить ембарго на українську продукцію у разі набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Так от, для Росії я ще раз заявляю: Угода набуде чинності з 1 січня 2016 року. А російське ембарго стане ембарго не для української продукції, а для російських громадян", - підкреслював він.