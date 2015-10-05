Доходи зведеного бюджету зросли на 35%

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом України доходи державного бюджету за вказаний період становили 342,1 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 70,8 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 341,4 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 101,4%.

У розрізі основних платежів у січні-вересні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 33,3%, податку на додану вартість із вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 27,2%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 31,8%, ввізного мита - у 3,5 раза, рентної плати за користування надрами - на 73,3%, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8,7 раза, частини чистого прибутку (доходу) - у 2,5 раза, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 44,9%.

За даними ДФС, із початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 45,5 млрд грн податку на додану вартість, у тому числі в автоматичному режимі - 25,5 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 132 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-серпень 2015 року становили 364,4 млрд грн, що на 94 млрд грн, або на 34,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідно до держбюджету, більше третини податкових надходжень цього року має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних та імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані в першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.